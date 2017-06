School2Care voorkomt uithuisplaatsing

Soumaya (16) heeft afgelopen weekeinde voor het eerst in vijf maanden thuis geslapen, bij haar moeder in Capelle aan den IJssel. De afgelopen maanden mocht dat niet. Ze ging hooguit even op bezoek, de eerste paar keer zelfs onder verplichte begeleiding.



Het meisje woont niet meer onder mama's vleugels. Door de kinderrechter is ze uit huis geplaatst. Van hem moet ze wonen in een gesloten jeugdinstelling in Sassenheim. Die beslissing kwam natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen, maar het is de vraag of het de juiste is voor haar.



Daarom mag Soumaya vanaf vandaag naar School2Care, een nieuwe school van Horizon in Hoogvliet voor jongeren die nog één kans krijgen voordat zij in een gesloten setting worden geplaatst. Ze zijn stuk voor stuk tussen de 12 en 18 jaar oud, van school (of in veel gevallen: scholen) getrapt en ze hangen op straat. Ze vertonen negatief, vaak agressief, gedrag en komen niet zelden in aanraking met de politie.