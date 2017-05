'Schoolhond' Toos biedt troost na het ruziemaken

Gesnuffel op de gang. En dat tijdens de rekenles. Twee meisjes stormen de klas uit. Of ze Juffrouw Toos mogen opmeten. Prima, vindt directeur Arianne Zonneveld, die Toos' mand naast haar bureau heeft staan. ,,Zo helpt Toos bij het leren. Leerlingen verzinnen van alles voor haar.'' De viervoeter gaat gedwee voor de leerlingen liggen. Ze verroert zich alleen wanneer het moet. De poten gaan op commando de lucht in. Haar maten worden op een papiertje gekrabbeld. Het idee om een hond naar school te halen, komt van de leerlingen zelf. Het kindpanel, dat vier keer per jaar samenkomt en de leiding van ideeën voorziet, leek het 'gezellig'. Maar volgens de 12-jarige Lamine, lid van het kindpanel, stimuleert een hond óók de concentratie. ,,In plaats van dat we in de klas met elkaar praten, kunnen we naar Toos kijken en rustig worden.'' Het artikel gaat onder de video verder.

Dat is de hoop, want voorlopig ziet Lamine zijn klasgenoten nog massaal opveren wanneer de hond voorbij wandelt. ,,Maar we zijn vast snel gewend.''



De jonge Vlaardingers merkt dat hij meer zin heeft om naar school te gaan. ,,Eerst was het saai zitten, nu hebben we Toos.''



Uitlaatrooster

Voor Zonneveld was het idee wel even wennen. ,,Eerst denk je: oké, hoe dan? Maar daarna is het meer: waarom ook niet? Het leek me gezellig. Én nuttig voor leerlingen die bang zijn voor honden. Dat blijkt ook zo te zijn. Eén van onze leerlingen kroop in het begin achter de juf als Toos in de buurt was, maar aait haar inmiddels.''



De directeur nam een enquête af. 92 procent van de ondervraagden - leerlingen, ouders en personeel - stemde met de komst van dieren in. Ook bleek dat geen van de 104 leerlingen allergisch is voor honden. Daarbij: Juffrouw Toos is een labradoodle en verhaart dus niet. Uitlaten doen de leerlingen elke middag zelf. In groepjes van zes, zoals het uitlaatrooster dat voorschrijft.



De hond is van Zonneveld zelf. Pas als Toos' aanwezigheid een succes - blije gezichten, geen onverwachte allergieën - blijkt, gaat de school over tot de aanschaf van een viervoeter die vast aanblijft.



De stem van de kinderen is bepalend. ,,Wij hebben geen doel bij de hond bedacht. De kinderen wel en wij kennen dat doel niet. Maar als volwassenen weten we dat honden troost bieden.''



Lamine knikt: ,,Als je net ruzie hebt gehad, ben je sip. Maar nu komt de hond langs en ben je direct een stuk blijer.''