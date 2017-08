Schotels aan de Mathenesserweg reiken tot in de Rotterdamse raad

‘Als er nu niet wordt geïnvesteerd, krijgen we over tien jaar écht spijt’

15:30 De nieuwe RET-directeur Maurice Unck roept op tot meer investeringen in het openbaar vervoer in de Randstad. Dat doet hij namens de alliantie van mobiliteitsbedrijven. ,,Er is veel mogelijk, maar als we stil blijven staan worden we ingehaald door andere Europese metropolen én loopt het verkeer vast.”