Schrijfster herdenkt het bombardement op Rotterdam

Zondag wordt de documentaire over het boek voor het eerst vertoont. ,,Museum Rotterdam benaderde mij daarvoor. Dat vond ik erg leuk, ik heb altijd beseft dat dit verhaal heel bijzonder is. Het gaat over een dramatisch stukje geschiedenis. Ik vind het heel belangrijk dat deze verhalen worden doorgegeven. Ik heb dan ook graag meegewerkt aan de documentaire."



Steenbeeks boek draait om Rose, haar eigen oma. Zij is inmiddels overleden. De moeder van Steenbeek is ook voor de documentaire geïnterviewd. ,,Zij is er zondag ook bij. Het is bijzonder dit met mijn moeder te kunnen delen, onze band is er alleen maar intenser door geworden. Tijdens het schrijven heb ik mijn familie nog beter leren kennen, ik geloof dat er in elke familie bijzondere verhalen spelen. Ik hoop dan ook dat mensen na het lezen van het boek, of het zien van de documentaire vragen gaan stellen aan elkaar over hun eigen geschiedenis."



De 14e mei is voor Steenbeek een bijzondere datum. ,,Het is niet alleen de dag dat het bombardement Rotterdam trof, maar ook nog eens de verjaardag van mijn oma Rose. Dat maakt het allemaal heel dubbel. Voorheen stond ik niet altijd stil bij het bombardement, dat geef ik eerlijk toe. Maar het was altijd al een bijzondere dag. Dit jaar sta ik, ondanks alle drukte rond Feyenoord in Rotterdam zeker stil en herdenk ik het bombardement dat ook mijn familie trof.’



De documentaire over Rosita Steenbeek wordt per 16 mei onderdeel van de tentoonstelling oorlog en bombardement.