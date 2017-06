Schuchter kuifhertje Michel laat de harten smelten in Blijdorp

,,Het andere kuifhertenpaartje is ingetrokken bij de kleine panda’s’’, zegt een woordvoerster van de Rotterdamse dierentuin. ,,Dit blijkt tot nu toe een prima combinatie. Blijdorp is de enige Nederlandse dierentuin waar deze zeldzame hertjes zijn te zien.’’



Het is sowieso smullen van het jonge spul in de plaatselijke zoo. Want het in februari ter wereld gekomen neushoorntje Karuna neemt regelmatig een frisse duik, zeker als het zo warm is als de laatste dagen. En in tegenstelling tot Michel is deze gepantserde snuiter met gemak te kieken.