Sensor in strijd tegen brugstoring

De sensoren die zijn ontwikkeld door Semiotic Labs verzamelen continu data waarmee het apparaat niet alleen de toestand van de elektromotor bewaakt, maar ook het component dat door de motor wordt aangedreven. ,,Op basis van de patronen kunnen wij voorspellen wanneer de elektromotor en bijvoorbeeld de pomp stuk gaat'', zegt Simon Jagers van Semiotic Labs. De gemeente kan dan eerder onderhoud plegen, nog voor de storing plaatsvindt.



Volgens Jagers profiteren vooral het verkeer en de scheepvaart hiervan. In de huidige situatie, waarbij de onderhoudsmonteurs vaak pas in actie komen als het al te laat is, blijft de brug na zo'n storing lange tijd dicht met grote verkeersellende in de stad tot gevolg.



Analyse

De ondernemer kan niet beloven dat er nu nooit meer problemen zullen zijn met de Erasmusbrug. ,,Wij concentreren ons op het voorkomen van storingen aan bewegende delen. Een brug kan op veel andere manieren stuk. Daar hebben wij geen oplossing voor.''



Maar elektromotoren spelen wel een belangrijke rol bij veel onderdelen van bruggen, zoals de slagbomen en de hydraulische pomp. De gegevens van die elektromotoren komen terecht bij zijn bedrijf, dat daar een analyse op loslaat.



,,We kijken wat de kans is dat die kapot gaat. Wij bepalen een risico-score op een schaal van 0 tot 100. De gemeente ziet vervolgens in één oogopslag wat de stand van de motor is en of die slechter wordt over een bepaalde periode. Hierdoor wordt het veel makkelijker te controleren.''



Interesse

De sensoren worden eerst bij de Erasmusbrug toegepast. Jagers sluit niet uit dat ze bij succes ook in de bruggen van Rijkswaterstaat komen. Bijvoorbeeld in de door storingen geplaagde Botlekbrug en Spijkenisserbrug. ,,De interesse is groot.''



Met de gemeente Rotterdam is afgesproken dat Semiotoc Labs minstens een jaar zal meten. Of het systeem werkt, is ook afhankelijk van het feit of zich storingen voordoen bij de twintig jaar oude Erasmusbrug. ,,Als er geen storingen zijn, kunnen we niet meten.''



Het systeem wordt ook gebruikt door de marine, een brouwerij en chemische bedrijven.