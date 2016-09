Sensor wijst automobilist parkeerplek in Rotterdam

Tientallen ondernemers dienden hun ideeën in bij de Rotterdamse Verkeersonderneming om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Een jury selecteerde de beste tien plannen. De ondernemers mogen niet alleen hun product in dit gebied testen, maar krijgen ook nog eens 25.000 euro om hun plannen verder uit te werken.



De juryleden waren met name te spreken over de slimme brievenbus van Arjan Griffioen en Timon Rutten, waarmee mensen pakketten kunnen ontvangen en terugsturen zonder dat ze thuis hoeven te blijven. Bezorgers hoeven hierdoor niet telkens terug te rijden.



Ook Juriaan Karsten van Parkeagle is blij dat de jury hun idee, parkeersensoren die weggebruikers via hun smartphone naar een vrije parkeerplek dirigeren, eruit heeft gepikt. Het idee voor de parkeersensoren, die in of op het wegdek kunnen worden geplaatst, ontstond uit frustratie van mensen, die continu rondjes moeten rijden op zoek naar een plek. ,,We dachten: wat als je sensoren op parkeerplekken legt, die direct met de smartphone van de gebruiker kunnen communiceren? Via een app word je dan direct genavigeerd naar een vrije plek.''



Fietsenstalling in het water

De jury was ook gecharmeerd van het idee voor een bijzondere fietsenstalling (Feetzdock), die in het water kan worden geplaatst. Hierdoor kunnen fietsers hun tweewielers ook stallen op ongebruikelijke plekken.



Een ander idee dat financiële ondersteuning krijgt is 'Baggy Boys', dat ervoor zorgt dat consumenten hun aankopen naar huis, een ophaalplek of hotel kunnen sturen. Hierdoor hoeven ze niet meer met de auto naar de stad.