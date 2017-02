Sensoren tegen wachtrijen taxi's bij Rotterdam Centraal

De gemeente begint de proef met parkeersensoren op het Delftse Plein, omdat daar dagelijks problemen zijn met wachtende taxi's. Slaagt het systeem, dan worden er ook parkeersensoren geplaatst op de overige taxistandplaatsen in de stad. Hierdoor hoopt de gemeente de doorstroming van taxi's in Rotterdam te verbeteren. Want als er op de ene standplaats geen plek is, kunnen ze het op een andere standplaats proberen, is het idee. Volgens Jan Lubbers van Parkeagle, het bedrijf dat de sensoren heeft ontwikkeld, is er elke dag een enorme toestroom van chauffeurs op de taxistandplaats bij CS terwijl de capaciteit daar beperkt is. Bij de herindeling van het gebied voor het station zijn destijds, tot ergernis van de chauffeurs, veel parkeerplekken verdwenen.

Parkeergeld

Taxi-ondernemers klagen al geruime tijd dat ze nergens kunnen wachten op hun klanten. In de buurt parkeren is geen optie omdat ze dan teveel parkeergeld moeten betalen. Gevolg is dat de chauffeurs op plekken staan waar dat niet mag, dubbel parkeren of net zo lang rondjes blijven rijden totdat er een plek vrijkomt.



Parkeagle gaat nu met behulp van de sensoren de bezettingsgraad en doorstroming bij CS meten. Die gegevens zijn om een goed beeld te krijgen van de problematiek. De chauffeurs zelf profiteren ook van de data, omdat ze via de app realtime kunnen zien hoe de situatie is op de standplaats bij CS. Nu houden sommige chauffeurs elkaar via whatsapp-groepjes op de hoogte. Maar dat werkt niet echt.



Data

Lubbers beseft dat dit niet meteen een fundamentele oplossing is voor het probleem. ,,Want de capaciteit verandert niet. Maar het maakt wel duidelijk hoe ernstig de situatie werkelijk is. En als je zoekt naar een structurele oplossing, zal je dat toch moeten doen met data.''



De startende ondernemer hoopt op de langere termijn zijn parkeersensoren ook voor een grotere groep automobilisten in te kunnen zetten, en die ermee naar lege parkeerplaatsen te dirigeren.



De Rotterdamse Verkeersonderneming is in ieder geval enthousiast over het systeem. Bezoekers van het voormalig RDM-terrein zullen binnenkort ook met behulp van dit systeem naar lege parkeerplaatsen worden geleid.