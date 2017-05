Sharp Sharp , BlueCity010 en Travis genomineerd voor Ketelbinkieprijs

De prijs wordt dit jaar voor de 34e keer uitgereikt. Onder meer Mascolori, Groos, Schorem Haarsnijder en Barbier en NieuwRotterdamsCafé wonnen hem.



Sharp Sharp is de biologische, veganistische bakkerij annex cakebar van Frank Hanssen en Renate de Klein op de Hillelaan in de Afrikaankerbuurt in Rotterdam-zuid. De gezonde taartjes vinden aftrek bij verkooppunten door het hele land.



Travis is een vertaalapparaatje, uitgevonden door Rotterdammer Lennart van der Ziel, Nick NM Yap en Brend Kouwenhoven. Met het computertje kunnen mensen tachtig talen spreken.



BlueCity010 is de nieuwe bestemming van het voormalige zwemparadijs Tropicana, dat nu is gevuld met milieuvriendelijke bedrijven. Er worden nu zwammen gekweekt op koffieafval en leer gemaakt van fruitafval. Er zit een stadsimker en een bierbrouwer en een bar.



De prijs is bestemd voor Rotterdamse bedrijven en organisaties met minder dan 50 werknemers. De geleverde prestatie dient een positief effect te hebben op de uitstraling van de stad Rotterdam. De onderneming mag niet ouder zijn dan 7 jaar. Rabobank Rotterdam sponsort de Ketelbinkieprijs en biedt de winnaar een coachingstraject aan. De uitreiking op 18 mei is tijdens het Ondernemersontbijt.