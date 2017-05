Shell bezorgt nu brandstof aan huis in Rotterdam

Rotterdammers kunnen vanaf morgen hun brandstof laten bezorgen met de nieuwe service TapUp van Shell . De consument bepaalt waar en wanneer Shell de benzine of diesel aflevert. Bestellen is via een app binnen een paar seconden gedaan.

Automobilisten kunnen het voertuig van Shell naar vijf zones in Rotterdam laten komen, aan huis of op het werk. Bij de Van Nelle Fabriek en in de wijken Overschie, Park Zestienhoven, Hillegersberg-Zuid en Terbregge zal de proef van start gaan.



Klanten kunnen vanaf morgen een app downloaden om hun bestelling te plaatsen. ,,Daar kun je aangeven op welke dag, welk tijdstip en welke locatie je de tank van je auto bijgevuld wilt hebben”, legt projectleider Erik Miedema uit.



Bestellingen kunnen 24 uur per dag worden geplaatst. De brandstof wordt alleen bezorgd tussen 13.00 uur en 20.00 uur.

Volle tank

Vooralsnog bezorgt Shell alleen een volle tank. De prijs zal het gemiddelde zijn van de benzineprijzen in Rotterdamse wijken in de pilotbuurten, met daar bovenop 3,95 euro bezorgkosten. ,,Kosteloos annuleren kan tot het moment dat we begonnen zijn met tanken”, zegt Miedema. Betalen kan achteraf, bijvoorbeeld via automatische incasso.

Quote Kosteloos annuleren kan tot het moment dat we begonnen zijn met tanken Erik Miedema De eigenaar van de auto mag bij het tanken aanwezig zijn, maar mensen kunnen ook het tankklepje van hun auto een klein stukje open laten staan, zodat ze er niet bij hoeven te blijven. Als de vraag naar brandstof aan huis groot is, heeft Shell een tweede voertuig paraat.



Het TapUp voertuig is volledig elektrisch en er kan benzine en diesel in voor zo'n tien tanks. De tankwagen is altijd bemand door twee man, die informatie kunnen geven en alles weten over de techniek.

Leerzaam project

Machteld de Haan, verantwoordelijk voor alle Shell tankstations in de Benelux en Frankrijk, benadrukt dat de proef een leerzaam project is. ,,We willen graag leren wat de klanten vinden van TapUp en wat hun ervaringen ermee zijn.” Ze kunnen dit laten weten via een telefoonnummer van TapUp en via de website.

Waarom beginnen in Rotterdam? ,,Rotterdam is een stad waar innovatie leeft”, vertelt De Haan. ,,Er is hier een duidelijke behoefte aan leverbare brandstof.” Shell wil automobilisten met weinig tijd helpen. De Haan: ,,Je kunt het vergelijken met online winkelgedrag: je bestelt iets en het wordt bij je thuis bezorgd.”