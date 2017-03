Shell komt met bezorgservice voor brandstof

TapUp kan ook bijtanken als de klant zelf niet in de buurt is, geeft het bedrijf aan. Hoe dat in z'n werk gaat, zegt Shell nog niet naar buiten te kunnen brengen. Wel bevestigt het concern de plannen. ,,We onderzoeken de mogelijkheden. TapUp is een dochteronderneming'', laat een woordvoerder van Shell weten.



De bedoeling is nog de eerste helft van dit jaar een proef te beginnen. De Rotterdamse regio is daarvoor een geschikte plek vanwege de bevolkingsdichtheid. Ook staat daar de Shell-raffinaderij. In de Verenigde Staten bestaan al brandstofbezorgdiensten.