Shell Pernis: oliereus op leeftijd

De marktleider is niet onmisbaar. Dat was enkele decennia geleden nog wel anders. Het Shell-complex in de Rotterdamse haven was lang de parel in de kroon van het Koninklijke brandstofconcern. De raffinaderij bestaat al sinds 1936 en is daarmee een van de oudste van de wereld. Uitbreidingen maakten het eind jaren 60 ook tot de grootste op aarde. Op het terrein liepen zo'n 10.000 mensen rond. De laatste jaren zijn fabrieken afgestoten en gesloten. Het aantal medewerkers is gestaag teruggelopen.



Brandstoffabrieken in landen als India streefden Pernis in omvang voorbij. Vorig jaar werd een nieuwe investering met gejuich ontvangen. Voor naar schatting 700 miljoen euro wil Shell het complex vooral efficiënter maken. Uit dezelfde hoeveelheid olie moeten de 1.900 werknemers meer diesel, kerosine en benzine maken, en minder goedkope zware stookolie. De werkzaamheden zijn in volle gang. Shell zegt niet te kunnen zeggen of de kortsluiting verband houdt met dat werk.



De autoriteiten onderzoeken ondertussen ook de problemen bij Shell Pernis. De Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, wil samen met de milieudienst DCMR en de brandweer de toedracht van de kortsluiting in het stroomstation achterhalen. Die leidde zaterdagavond het volledig uitschakelen van de raffinaderij in. Het is meer dan tien jaar geleden dat het 60 fabrieken tellende complex zo buiten bedrijf is gegaan.