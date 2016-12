Shirt met teletekststand populair bij Feyenoordfans

Feyenoordfan Derk Gruppen (21) uit Aarlanderveen bedacht het shirt , vlak voor de winterstop. ,,Ik ben gaan voortborduren op de polo waarin Jan Boskamp te zien was.'' De analist verscheen in september met een vergelijkbaar shirt in het televisieprogramma Voetbal Inside. ,,Maar toen hadden we nog een aantal speelrondes te gaan.''

Inmiddels hebben ze zo'n 2500 shirts verkocht. Een leuk zakcentje, maar daar is het Gruppen niet zozeer om te doen. ,,Het was vooral bedoeld als een ludieke actie en is - in goede zin - uit de hand gelopen.'' Gruppen, die van zijn 8ste tot zijn 10de in de jeugd van Feyenoord speelde, is trots op zijn club. ,,Dat willen we met het shirt uitdragen. En onze Ajax-vrienden een beetje sarren natuurlijk.''