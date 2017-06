Sigarettensmokkelaar komt weg met taakstraf

Scan

De douane kwam de lading in juli 2013 op het spoor na een tip. Een scan van de container onthulde de enorme hoeveelheid sigaretten. Om de smokkelaars op heterdaad te betrappen mocht de lading zijn weg vervolgen. Zo kwamen W., Rotterdammer Marcel C. (50) en Maarten B. uit Spijkenisse in beeld. Zij verscheepten de sigaretten in opdracht van twee Engelsen die de rookwaar in hun thuisland zouden verhandelen.