Sjieke wildplakker M. wil Rotterdam een stukje rauwer maken

,,Veel mensen verspreiden hun werk vooral via social media, maar voor mij blijft de buitenwereld nog steeds de best plek om mensen te bereiken. Hoe mooi is het als je buiten iemand een lach op zijn gezicht kan bezorgen?"



Nadat M. een expositie met zijn werk in een Rotterdams koffiehuis had, zag hij hoe goed zijn poëzie tot zijn recht kwam in een lijstje. ,,Ik heb daarop bij de kringloop allemaal lijstjes gekocht en ben daar toen mijn gedichten in gaan doen."



Zijn echt naam is bij de redactie bekend, maar wil M. liever niet prijsgeven. ,,Dan maak ik het instanties die dit niet willen wel heel makkelijk." M. ziet in dat wat hij doet officieel niet mag: ,,ik hou er ook rekening mee, ik plak geen lijstjes op huizen, maar echt op openbare plekken waar het tot zijn recht komt. Ze hangen nu op de Binnenweg en door heel Zuid, de Koopgoot vermijd ik tot nu toe nog wel, want daar worden dit soort dingen binnen een uur weer verwijderd. De stad is heel netjes geworden."



De Rotterdamse kunstenaar is heel positief over de stad: ,,maar het rauwe is wel wat Rotterdam, Rotterdam maakt. Het moet niet té netjes worden. Door mijn kunst te delen hoop ik bij te dragen aan het rauwe karakter van de stad. Ik en van plan er nog wel een tijdje mee door te gaan. Dus wie weet waar ze straks allemaal te spotten zijn."