Sjoemelende directeur spermabank overleden

,,Het is sneu voor de familie dat hij is overleden'', zegt voorzitter Ties van der Meer van Stichting Donorkind. ,,Onder betrokkenen is het gevoel dat de rechtszaak de laatste kans was om duidelijkheid te krijgen over hun afstamming.''



Ouders en donorkinderen hoopten via de rechter onder meer een dna-test af te dwingen, om te achterhalen of Karbaat zelf sperma heeft gedoneerd. Het is nog mogelijk om via het dna van een van zijn kinderen duidelijkheid te krijgen, maar de familie weigert tot nu toe iedere medewerking. Karbaat ontkende vorig jaar in deze krant alle beschuldigingen.



Defence for Children en Stichting Donorkind beraden zich met betrokkenen op het vervolg nu Karbaat is overleden. Van der Meer: ,,We willen eerst onderzoeken wat het betekent voor de procedure. Dat willen we heel zorgvuldig nagaan, met alle wijsheid en menselijkheid.''