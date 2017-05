Slachtoffer van schietpartij nog steeds in kritieke toestand

In het tv-programma Opsporing Verzocht is vanavond bekendgemaakt dat kort na de schietpartij een schoen is gevonden die wel eens een belangrijk spoor zou kunnen zijn. Vermoedelijk drie mannen die bij het incident betrokken waren, vluchtten in een auto. Ze reden een doodlopende straat in waar één van de mannen uitstapte en wegrende.



Bij het openen van het portier viel de schoen uit de auto. Het gaat om een zwarte Nike-sportschoen van het type Air Max. Die is niet van de verdachte die wegrende, maar van één van de twee mannen die later werd gearresteerd. De verdachte, 18 jaar, beroept zich op zijn zwijgrecht. De andere, linkerschoen, is niet bij de verdachte aangetroffen.