Slachtoffer zuurlek ziekenhuis doet aangifte van poging tot moord

Patiënten van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel moesten vorige week in allerijl worden geëvacueerd na een zuurlek. Justitie vermoedt dat een man met opzet het perazijnzuur uit een jerrycan liet lekken. De 19-jarige Denzel Doorn overleefde het drama maar net: 60 procent van zijn luchtpijp is verbrand. ,,De klap komt denk ik nog.''

Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang. Een 25-jarige man uit Gouda zit vast. Denzel Doorn, die op dat moment in het ziekenhuis aan het werk was, heeft aangifte gedaan van poging tot moord. Hij is blij dat hij het bizarre voorval na kan vertellen.

Zijn dienst in het ziekenhuis begon net toen Denzel afgelopen donderdagochtend een sterke azijnlucht rook op de begane grond bij de goederenontvangst. Doorn werkt daar als leerling verpleegkundige op de afdeling cardiologie. ,,Ik was mijn kleding aan het pakken toen ik die geur rook. Dat vond ik vreemd, maar ik dacht er in eerste instantie niet veel van”, vertelt Doorn. ,,Ik liep weg, maar ik vertrouwde het toch niet helemaal, dus ik ging terug. Toen heb ik gelijk alarm geslagen.”

Chaos

Quote Het voelde alsof ik stikte Denzel Doorn Vervolgens ging het allemaal heel snel. De twee verdiepingen boven het magazijn werden ontruimd en het ziekenhuis ging op slot. Het werd duidelijk dat een jerrycan met vijf liter perazijnzuur in het magazijn had gelekt. Dit giftige stofje wordt als ontsmettingsmiddel gebruikt. Alleen al door het in te ademen, kan het grote schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Doorn kreeg niet veel mee van alle chaos in en om het ziekenhuis, want toen hij op zijn afdeling aankwam, werd hij onwel. Ondertussen spoedden de hulpdiensten zich richting het ziekenhuis. ,,Ik had heel erg veel pijn en kreeg het zo ontzettend benauwd. Het voelde alsof ik stikte.”

Met spoed brachten zijn collega’s hem via het dak naar de spoedeisende hulp. Een andere manier om daar te komen was er niet, omdat alle veiligheidsmaatregelen al waren genomen en het ziekenhuis was afgesloten. Hoewel het eerst leek alsof Doorn alleen last had van ademhalingsklachten, werd de situatie van de jonge medewerker steeds slechter. Hij werd naar de OK gebracht. ,,Daar hebben ze me in een kunstmatige coma gebracht en aan de beademing gelegd. Dat duurde twee dagen, dus dat was ontzettend schrikken voor mijn familie. Zelf kreeg ik er natuurlijk niet veel van mee en heb ik er ook niet echt herinneringen aan. Het is wel bizar om te horen dat het vrijdag zo slecht met me ging dat ze dachten dat ik het niet zou halen.''

Transportmedewerker

Nog zestien mensen meldden zich met klachten. Doorn was er van alle slachtoffers het slechtste aan toe. Waarschijnlijk omdat hij zoveel van het zuur had ingeademd. Diezelfde ochtend nog, nog geen uur na het incident, werd een 25-jarige Gouwenaar opgepakt in zijn woning. De man wordt verdacht van poging tot moord dan wel doodslag. Hij werkte als transportmedewerker in het magazijn en heeft het zuurlek veroorzaakt. Het OM vermoedt dat er opzet in het spel was. Wat zijn motieven waren, is nog niet bekend.

Doorn heeft aangifte bij de politie gedaan van poging tot moord. ,,Het is heel erg dat de gevolgen van zijn actie zo groot zijn. Maar ik weet nog niet goed hoe ik me erbij moet voelen, want ik weet nog niet precies wat er is gebeurd. Ik ben wel een beetje boos, maar niet woedend. Ik heb er nog geen duidelijk gevoel bij. Misschien had die jongen wel enorme psychische klachten. Je weet het niet. Maar dat maakt het niet minder erg.”

Quote De echte klap komt denk ik nog Denzel Doorn Inmiddels is Doorn weer in Spijkenisse. ,,Ik ben echt heel erg opgelucht dat ik weer thuis ben. Dat is toch veel fijner dan in het ziekenhuis. Afgelopen weekend herstelde ik wonderbaarlijk genoeg heel snel en knapte ik redelijk op. Al is het nog onduidelijk hoe lang mijn herstel gaat duren.”



60 procent van zijn luchtpijp is verbrand. Wat dat betekent voor de toekomst weet hij nog niet. ,,Artsen hebben niet veel ervaring met verwondingen door zo’n gifsoort, dus het is echt afwachten hoe het met me gaat. Ik moet sowieso een maand rust houden. De kans bestaat dat het nooit volledig herstelt en ik mijn leven lang last heb van benauwdheidsklachten. Maar ik besef het allemaal nog niet zo. Het is echt een waas, het voelt alsof ik in een soort wolk leef. De echte klap komt denk ik nog.”