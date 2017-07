Slecht slapen door airbnb

Dat had te maken met lawaaierige, nieuwe buren. Jarenlang woonde ze met alle plezier in de Bergpolderstraat in Noord. Fijne wijk, ze wilde er nog jaren wonen. Maar sinds kort is er iets veranderd. Oude buren verdwenen, verkochten hun huizen, niet aan nieuwe starters, zoals dat vroeger altijd ging, maar aan handige opkopers. Die verbouwden de oude huizen en zetten er toeristen in. Iedere week een stel nieuwe.



Dat is nog tot daar aan toe, vond ze. Maar de verbouwingen zorgen voor veel stof en kabaal en de toeristen - 'vaak asociale, dronken Engelsen'- zitten bij nacht en ontij te lallen in de tuin. Slapen is in haar buurtje niet meer te doen, zei ze. Ze heeft het idee dat dit nog maar het begin is.



Steeds vaker ziet ze handelaren rondlopen, op zoek naar nog meer pandjes voor jongeren die Rotterdam een weekend of midweek onveilig willen maken. ,,Het is het systeem van Airbnb'', zei ze. ,,Mensen mogen zestig dagen per jaar hun huis verhuren. Maar wie dat wil, verhuurt de boel stiekem gewoon veel vaker aan toeristen. Ga bijvoorbeeld eens kijken op Schieweg 119. Dat is echt geen woonhuis hoor.''



Dat deed ik, afgelopen zondagmiddag. En ik denk dat ze gelijk heeft. De gordijnen zaten potdicht, in de vensterbank meende ik een rij plastic nepplantjes te zien. Op de houten deuren zaten geen naambordjes, maar grote zwarte letters. XXL1 stond op de ene deur. XXL2 op de andere.



Airbnb, Amsterdammers gruwen al van het systeem dat zoveel overlast met zich mee brengt. Rotterdammers niet, zo las ik begin mei in deze krant. ,,Er is hier geen grootschalige onttrekking van huizen van de woningmarkt, illegale hotels en overlast'', meldde de gemeente Rotterdam. ,,Airbnb is een mooie aanvulling op het hotelaanbod.'' O ja?