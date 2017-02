'Slimme' portemonnee laat zich gemakkelijk terugvinden

Daarnaast heeft de portemonnee een beschermlaag tegen skimmen. En dat is geen overbodige luxe, vertelt Momma. Met de komst van contactloos betalen, kunnen mensen gerold worden terwijl de pasjes uit het zicht in de binnenzak zitten, stelt hij. Dat kan met behulp van een draagbaar pinautomaat. ,,Ook het skimmen van credit cards kan door de kleding heen. Het is in de Verenigde Staten voorgekomen.’’

Overbodig

Het eerste ontwerp van de Smart Wallet deed het goed, maar de nieuwe versie is nog dunner en nog modieuzer, kondigt Momma aan. ,,Dat is vooral gelukt doordat we de Tracker Card kleiner hebben kunnen maken. Die werkt nu op zonne-energie, waardoor er geen batterijen of bedrading nodig zijn. De kaart moet eens in maand worden opgeladen. Dat kan door ‘m drie uur op je bureau te leggen.’’ Het bedrijfje haalt nu geld op om het nieuwe ontwerp Smart Wallet in productie te nemen. Dat doet Ekster via de crowdfundingsite Kickstarter. ,,Wie geld in legt, krijgt deze zomer de eerste exemplaren.’’