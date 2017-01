Sloop dreigt voor historisch Hotel Central aan Kruiskade

Namens eigenaar Van Herk Groep onderzoekt het Amsterdamse bureau Knevel Architecten de mogelijkheden om het complex (nu 64 kamers) fors uit te breiden. Het idee is om alles achter de karakteristieke gevel te slopen, en daar een toren te bouwen van naar schatting 56 meter hoog. ,,We maken nu studies, om te kijken hoe dat uitpakt met de schaduwwerking in de omgeving’’, zegt architect John van de Weg.

Er is regelmatig overleg met de gemeente Rotterdam. ,,We willen goed uitzoeken of het vernieuwde hotel past in de omgeving. Daar heb je natuurlijk al het Hilton-hotel en recente hoogbouw op de hoek van de Coolsingel. De bezonning is een belangrijk onderdeel van het onderzoek dat we nu doen.’’

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam bevestigt het overleg met het architectenbureau. ,,De wens van Van Herk is om het hotel te vergroten. De vraag is nog even hoe dat gaat gebeuren. Er zijn inmiddels wat volumestudies uitgevoerd. Wij hebben als voorwaarde gesteld dat de gevel moet blijven staan. Anders gaat het ‘m niet worden’’, legt hij uit.

Inmiddels is de stichting Grand Hotel Central opgericht, die op Petities.nl een actie is gestart tegen de sloop van het hotel. ,,Want we willen het hotel, dat 100 jaar bestaat, behouden’’, meldt een woordvoerster. De huidige exploitant Leo Houkamp steunt dit initiatief. ,,Want het hotel heeft grote monumentale waarde.’’

Hij is benieuwd naar de plannen van Van Herk. ,,Ik heb zelf al tweeënhalve ton geïnvesteerd in het gebouw. Alle kamers zijn opgeknapt, er liggen nieuwe vloeren in, de badkamers zijn aangepakt, de bedden vervangen. En alles is geverfd. Maar ik zou graag nog méér willen doen.’’

Jimi Hendrix

Het liefst zou Houkamp het hotel overnemen van de huidige eigenaar. ,,Uitbouwen hoeft wat mij betreft niet. Het is een geweldig mooi hotel, echt klassiek, met een heel rijk verleden. Beroemdheden hebben hier gelogeerd, zoals Jimi Hendrix.’’