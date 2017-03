Sloopplannen Rotterdam kunnen gewoon doorgaan

Statenleden vrezen dat door het verminderen van duizenden goedkope woningen in de Maasstad de wachtlijsten voor een sociale woning in de regio flink zullen oplopen. Het voorstel van statenfracties PvdA, SP en GroenLinks betrof ook alle 14 gemeenten in de regio.

De drie fracties wilden dat 14 regiogemeenten hun sloopplannen lieten goedkeuren door de gemeente. Alle regiogemeenten behalve Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen, omdat die al relatief veel sociale woningen hebben, moeten daarnaast ook hun nieuwbouwplannen voorleggen. Dat voorstel haalt echter geen meerderheid.

Paardenmiddel

Quote Gebeurt er niets, dan zullen de wachttijden de komende 15 jaar enorm stijgen PvdA'er Ron Hillebrand Dat bleek vanmiddag tijdens de statencommissie. De indieners van het voorstel noemde het 'een paardenmiddel' om de gemeenten in de regio onder druk te zetten voldoende sociale woningen te waarborgen. ,,We trekken aan de noodrem omdat we het gevoel hebben dat er iets mis gaat. Gebeurt er niets, dan zullen de wachttijden de komende 15 jaar enorm stijgen'', stelde PvdA'er Ron Hillebrand.

De PVV sprak eerder nog haar steun uit om de woonplannen in de regio Rotterdam vanuit de provincie tijdelijk te bevriezen. Gisteren kwam de fractie daarop terug. ,,Wij vinden dat Rotterdam rekening moet houden met de uitslag van het woonreferendum (71 procent tegen) ongeacht de opkomst van 17 procent.'' zei PVV-statenlid Jeffrey Rijken. ,,Maar wij steunen dit plan niet omdat het inhoud dat alle plannen van alle gemeenten in de regio betreft. Daar lenen wij ons niet voor.''

Andere fracties wilden de 14 gemeenten eerst de ruimte geven om er zelf voor te zorgen dat er voldoende sociale woningen zijn. De gemeenten werken nu aan afspraken en verwachten op 1 juli hun plan klaar te hebben.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA) zei toe de gemaakte afspraken in de regio goed in de gaten te houden. ,,Zodat er niet alleen genoeg sociale woningen in de regio overblijven, maar ook genoeg woningen worden gebouwd in andere categorieën.'' Daarnaast gaat de provincie onderzoeken of het mogelijk is gemeenten te verplichten deze afspraken na te komen.

Woningplannen

Quote De impact is heel erg groot voor ons Marco Pastors Directeur Marco Pastors van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid verzocht de statenleden de woningplannen in Rotterdam niet te bevriezen. ,,De impact is heel erg groot voor ons. Het betekent dat 50 miljoen aan investeringen worden opgeschort'', berekende hij.