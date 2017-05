Smullen van Indonesische gerechten in de tram

Op het menu gisteren: oester met gemberbloem, pittig gemarineerde makreel, rundvleessoep, gegrilde tong en als toetje zwarte rijstkoekjes met kokosroom. ,,Echt verrukkelijk'', aldus passagier Michel de Goede, die door zijn Indonesische vrouw was meegenomen. ,,De meeste Indonesische restaurants in Nederland opereren nog altijd in het segment 'veel voor weinig'. Doodzonde. In Indonesië groeit en bloeit zo'n beetje alles: ze mogen dat wel wat beter promoten.''



En laat dat nou net de bedoeling zijn van de culinaire tour, die eerder Barcelona, Bratislava en Brussel aandeed. De koks viel aan het einde van de twee uur durende rit een warm applaus ten deel. Eentje bekende dat het wel lastig koken was, in zo'n hobbelige tram. ,,Van de stad heb ik weinig kunnen zien.''