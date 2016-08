Sneeuwwitte smulpapen eten buik rond in Cruise Terminal

Liefst 1500 in stijlvol wit geklede smulpapen uit het hele land waren zaterdag op dit bijzonder smikkelfeest, waarbij elke gast zijn eigen rijk gevulde picknickmand, klaptafel en stoeltjes meenam. ,,Binnen 20 minuten stonden er 1500 stoelen en 750 tafels. Allemaal keurig gedekt, met mooi servies. Dat is de voorwaarde om deel te nemen'', zegt een woordvoerder.



Geheim

De traditie van zo'n 'kleurloos' diner is in 1986 ontstaan in Parijs, en inmiddels in meer dan 20 landen bon ton. De locatie wordt vooraf geheim gehouden en de deelnemers worden persoonlijk uitgenodigd. ,,De kunst is om erbij te zijn'', luidt de uitleg. En hoe witter de kleding, hoe beter.



,,Na afloop wordt álles weer meegenomen'', meldt de zegsman. ,,Het afval gaat in vuilniszakken, en die verdwijnen weer in de picknickmand. De ruimte is na het vertrek van de deelnemers helemaal spic en span.''



Volgend jaar is de 9de editie. ,,Waar? Dat vertellen we nog niet. Die vraag zal tot de laatste minuten voor de aanvang van het volgende Diner en Blanc onbeantwoord blijven...''