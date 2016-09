Snelheidsmaniak krijgt auto voorlopig niet terug

De man werd zaterdag rond 1.00 uur 's nachts aangehouden tijdens een snelheidscontrole op de A15 in Rotterdam. De BMW M3 met een waarde van ruim een ton kwam met 260 kilometer per uur voorbij scheuren op een stuk waar 100 de maximale snelheid is.



Versleten banden

Na dat de auto bij Hoogvliet werd gestopt, bleken de achterbanden flink versleten en de gordels niet goed te zitten.



De 27-jarige bestuurder moest direct zijn rijbewijs inleveren. Dat was niet voor het eerst, want hij zat nog in zijn proeftijd. De auto was van de bijrijdster en werd in beslag genomen.



Twijfel

Agenten twijfelen daarnaast aan de geschiktheid van de man om een voertuig te besturen en hebben daarom het CBR ingeschakeld. Het kan zijn dat de man nog een cursus moet volgen of zich moet laten onderzoeken.