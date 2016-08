Snellere hulp aan Rotterdamse gedetineerden

Begeleiding in de gevangenis moet ervoor zorgen dat gedetineerden na hun detentie een id-bewijs hebben, dat ze werken of naar school gaan en ergens kunnen wonen. ,,We hebben een hele lastige categorie burgers'', zei De Jonge. ,,We kunnen zeggen: 'bekijk het maar, we doen niks', maar dan hebben we er als samenleving natuurlijk ook last van.''



Speciale aandacht is er voor mensen met een laag IQ. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna de helft van de gedetineerden licht verstandelijk gehandicapt is. Door mensen beter te begeleiden, is de kans dat ze weer het criminele pad op gaan kleiner.



Jaarlijks komen 3650 Rotterdammers uit de gevangenis. Het grootste deel zit minder dan drie maanden vast.