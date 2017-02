Sociale supermarkt: voor paar tientjes alles binnen

Groot verschil met doorsnee supermarkten is een beperkte verscheidenheid aan merken. ,,Niet zes merken pindakaas, maar één.'' Alcohol en tabak zullen niet verkrijgbaar zijn.



In de winkel, die een investering van 150.000 euro behoeft en volledig uit fondsen en giften betaald wordt, gaan werkzoekenden aan de slag. Het plan is om in de loop der maanden vier Vlaardingers een betaald, fulltime contract voor in de winkel en het restaurant aan te bieden. Daarbij heeft Dijkhuizen met andere supermarkten afgesproken 'talent' door te verwijzen.



Het verschil met andere sociale initiatieven: Super van Lopik is niet gratis. ,,Mensen moeten de waarde van geld leren beseffen. Zulke supermarkten in Rotterdam zijn vaak veredelde voedselbanken.''



In de herfst moet het restaurantgedeelte openen. Dan kunnen minima voor maximaal 6 euro een driegangenmaaltijd bestellen. Alles bereid met dagverse producten.



Dijkhuizen is inmiddels door omliggende gemeenten -hij kan niet zeggen welke- gevraagd naar zijn plannen. Een soort 'keten' van sociale supermarkten sluit de Vlaardinger dan ook niet uit. Daarbij benadrukt hij geen 'houdbaarheidsdatum' op zijn initiatief te plakken. ,,Zo lang armoede blijft bestaan, zijn wij van plan om door te gaan.''