Het is maar goed dat ik de scepter niet zwaai. Vraagtekens genoeg bij de mensen die dat wel doen. Vorige week luisterde ik bij de talkshow Rotterdam Late Night naar twee nieuwe artistieke leiders van Theater Rotterdam, fusiegezelschap van het RO Theater, Productiehuis Rotterdam en de Rotterdamse Schouwburg. Goed voor meer dan 8 miljoen euro subsidie per jaar. Na een minuut spoot de ergernis al uit mijn oren.



Exit RO Theater. De vaste acteurs zijn al op de keien gezet. Verder wordt het volgens de nieuwe theatermakers allemaal erg 'internationaal, experimenteel en dynamisch'. Neem de eerste voorstelling Our House, waarvan de foeilelijke aankondigingen overal in de stad op billboards prijken. In hun eigen woorden: 'Met Our House, een levend diorama, bevragen we het concept tentoonstelling in de context van theater'. Het publiek bereiken? Een fluitje van een cent.



Experimenteel theater heet niet voor niets 'experimenteel', een synoniem voor stomvervelend en oersaai. Het zou het beste zijn om het aldus te behandelen en mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen. Sluit de zuurkasten in het laboratorium hermetisch af en neem voldoende veiligheidsmaatregelen in de vorm van oogdouches en brandblussers. De pleuris kan immers zo uitbreken en dan zijn de gevolgen niet te overzien.



Theater Rotterdam. Het wordt een sof. Ondertussen zijn we het Rotterdams Onafhankelijk Theater kwijt.



Na de talkshow las ik dat Jack Wouterse, de laatste gigant van het RO Theater, zojuist was ontslagen. Jack mag blij zijn. Hij hoeft straks niet in zijn onderbroek tegen een kliko aan te rijden als kritiek op de consumptiemaatschappij.