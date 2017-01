Somberheid troef bij SP, PvdA tankt vertrouwen

Een flauw en plichtmatig applausje weerklinkt, zodra fractievoorzitter Leo de Kleijn zijn nieuwjaarsspeech heeft afgerond onder het kille tl-licht in de pop-upstore aan de West-Kruiskade. Het heilige vuur? Dat zit vandaag niet in de gereedschapskist van de doorgaans strijdvaardige De Kleijn. Een paar voorspelbare speldenprikjes aan het adres van de zittende coalitie (Leefbaar, D66 en CDA) en that's it.

De somberheid hangt als een klamme deken over de aanwezigen. Alsof de SP zich al gewonnen heeft gegeven. In de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart schommelen de socialisten rond de dertien zetels, twee minder dan de partij nu heeft. ,,Een beetje somber praatje'', erkent SP-afdelingsvoorzitter Theo Coskun na afloop. Hij is met zijn hoofd al bij de raadsverkiezingen van volgend jaar.

Negativisme

Of De Kleijn dan nog deel uitmaakt Rotterdamse SP-collectief? Het is zeer de vraag. Zijn kritiek op de koers van de landelijke partijtop ('te flets, te eenzijdig') heeft hem tal van vijanden opgeleverd. Samuel Schampers, de zaterdag aanwezige D66-voorman, heeft wel een tip voor zijn dolende collega's. ,,Als de SP hier ooit weer serieus genomen wil worden, dan moet de partij een nieuwe frisse leider aanstellen, die breekt met het zure negativisme.''

Hoe anders is de stemming ruim twee kilometer verderop, waar de lokale PvdA in Kantine Walhalla het glas heft op 2017. Ook de sociaal-democraten verkeren electoraal in zwaar weer, maar van zwartgalligheid blijkt hier geen sprake. Integendeel. ,,We hebben vandaag tientallen nieuwe leden mogen begroeten'', meldt afdelingsvoorzitter Stef Fleischeuer. Hij straalt van oor tot oor, gewapend met een glas bier.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) heeft de troepen eerder die dag bemoedigend toegesproken in zijn geboortestad. De peptalk van de bewindsman heeft de ruim honderd aanwezigen zichtbaar goed gedaan.

Neem Ed Goverde, de oud-deelraadvoorzitter uit Charlois. ,,Het komt helemaal goed met de PvdA'', voorspelt hij. ,,Kiezers zitten niet te wachten op nog meer polarisatie. Ik hoorde het vanochtend nog in de voetbalkantine, een dag na de inauguratie van meneer Trump als president van de VS: dát willen wij niet.'' In de peilingen klimt de PvdA langzaam maar zeker uit het dal en ook dat voedt het optimisme. Zo hoeft de nummer 27 op de PvdA-lijst, oud-raadslid Duco Hoogland uit Rotterdam, niet te wanhopen, zegt fractievoorzitter Leo Bruijn. ,,We gaan richting de 24 zetels!''

Fleischeuer trekt vooral wijze lessen uit het verleden. ,,Wij kiezen onze Rotterdamse lijsttrekker niet meer via kunstmatige interne verkiezingen. In september staat hij of zij er, klaar voor de strijd en een terugkeer in het college.''