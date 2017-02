'Soms weten we het beter'

De 59-jarige provinciebaas doet nauwelijks zijn best de irritatie over alle kritiek te verhullen. Het liefst werkt commissaris van de koning Jaap Smit sámen met de gemeenten. De oud-dominee en voormalig vakbondsman zegt het meermaals tijdens het interview. Maar als gemeenten er niet uitkomen, is het aan de provincie om de knoop door te hakken, waarschuwt hij. ,,Dan weet je dat je sommige mensen niet blij maakt. Maar dat is besturen, dat is verantwoordelijkheid nemen.''

De provincie heeft de laatste maanden herhaaldelijk ingegrepen, onder meer bij het aanwijzen van plekken voor windmolens en de discussie over de gemeentenfusie in de Hoeksche Waard. In beide gevallen heeft de lokale overheid tijd genoeg gehad om er uit te komen, vindt Smit. Bij het aandragen van locaties voor turbines heeft de provincie niet op de lokale overheid willen wachten.

Een gevoel van wrevel overheerst. Waar bemoeit de provincie zich eigenlijk mee?

,,De provincie doet waarvoor ze bestaat. Neem de windmolens. In 2020 moet in Zuid-Holland 735,5, megawatt worden opgewekt. De vraag is natuurlijk waar die dingen komen te staan. Wij hebben als provincie gezegd 'gemeenten, ga er zelf mee aan de gang'. Als zij locaties aandragen die passen, accepteren wij die. Maar als hun voorstel niet op tijd komt, of de plekken blijken onmogelijk, dan is het onze verantwoordelijkheid om plekken aan te wijzen.''



Weet de provincie het dan beter?

,,Soms wel ja, soms wel. Soms niet. Wij hebben ook wel eens discussies over bedrijventerreinen met gemeenten. Die willen dat zelf uitzoeken. De provincie is er om de balans te waarborgen. Iedereen kan wel voor zichzelf gaan, maar dan blijft straks een verfrommeld gebied achter. En vergeet niet, al die besluiten komen door de gekozen Provinciale Staten heen. Ik wil het beeld wegnemen dat een aantal regenten hier op eigen houtje dingen besluit.''



De PVV-fractie in het provinciebestuur verwijt u juist een regenteske houding.

,,Echt flauwekul'', reageert Smit gepikeerd. Met zijn armen maakt hij een wegwerpgebaar. ,,Dat is écht flauwekul. Ik ben mijn hele loopbaan onder de mensen geweest. Of het nou was in mijn eerste baan als dominee, in het leger, in mijn tijd als vakbondsman of als directeur van Slachtofferhulp Nederland. Altijd ben ik bezig geweest met de gewone man en de gewone vrouw, met zijn of haar problemen.''

Quote De provincie doet waarvoor ze bestaat Jaap Smit, Commissaris van de koning

Komt u nu nog veel onder de mensen?

,,Zeker. Ik twitter, kom vaak in gemeentehuizen, bij grote manifestaties. Als er ergens een nieuwe burgemeester is, loop ik tussen de mensen door en hoor ik wat er speelt. Ik bezoek bedrijven. Ik ben echt ongelooflijk veel onder de mensen en ben oprecht geïnteresseerd in wat er leeft. Het verwijt dat ik een regent ben, werp ik verre van mij.''

Hoogleraar Michiel de Vries zegt: schaf die provincies maar af. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb stelt dat de macht bij de steden ligt.

,,Ik kan u zeggen dat ik van de week nog met Aboutaleb om tafel heb gezeten. Hij zei: provincie pak uw rol waar het gaat om het ontwikkelen van een woonvisie. Dat hebben wij als Rotterdam nodig.''



Onlangs ging de Rotterdamse raad akkoord met de woonplannen van wethouder Ronald Schneider (wonen, Leefbaar). Een belangrijk onderdeel van deze Woonvisie is de forse vermindering van het aantal sociale huurwoningen. Rotterdam vindt dat regiogemeenten meer sociale woningen moeten bouwen.

Aboutaleb heeft u gevraagd in te grijpen in de woonplannen?

,,Hij vroeg ons onze rol op te nemen. In het dossier woningbouw is het aan de provincie om ervoor te zorgen dat de lusten en de lasten evenredig worden verdeeld tussen gemeenten. De kracht van de provincie is dat wij boven gemeenten staan en rekening houden met verschillende belangen.''

Bij het woondossier klinkt het verwijt dat de provincie eerder had moeten ingrijpen.

,,Het voorstel van de PvdA in provinciale staten is geen 'nee' tegen de plannen in Rotterdam. Het gaat om de zorg voor het aantal sociale woningen. Wat we hieruit kunnen leren is dat als je als gemeente zo'n plan gaat maken, je weet dat je met de provincie te maken krijgt. Het is dan goed om in een vroeg stadium met elkaar om tafel te gaan zitten.''

Zitten gemeenten daar wel op te wachten?

,,Ik krijg ook veel bijval over de manier waarop de provincie haar verantwoordelijkheden oppakt. Wij zorgen dat wegen worden aangelegd. Hebben een grote bijdrage geleverd aan de komst van de A4 door Midden-Delfland.''

Logo Volledig scherm © Marco de Swart

De provincie blijft de grote onbekende.

,,Dat klopt. Op lokaal en nationaal niveau heerst de actualiteit van de dag. Wij praten hier vooral over langjarige projecten. Die zijn minder opvallend. Daarnaast werken wij meer business to business, meer met andere overheden. Wij hebben minder met burgers te maken. Maar de vraag is of we daardoor minder belangrijk zijn. Wij buigen ons over wegen, inrichting van groen, bedrijventerreinen, het plaatsen van windmolens.''



En de herindeling in de Hoeksche Waard?

,,Ik ben niet zo van herindelingen, maar soms moet de provincie verantwoordelijkheid nemen. In de Hoeksche Waard is een heel zorgvuldig proces doorlopen. Daar is al jaren discussie. Inwoners, ondernemers en organisaties vragen ons 'kom alsjeblieft met een oplossing'. Wij hebben tegen de vijf gemeenten gezegd 'ga er zelf mee aan de gang. Als jullie er niet uitkomen, is het aan de provincie om de knoop door te hakken'. Dat is gebeurd. Dan is het niet zo dat de provincie hen iets door de strot duwt.''



Maar het proces had subtieler gekund, bijvoorbeeld door de inwonerspeiling afwachten.

,,In de Hoeksche Waard gaat momenteel alle energie naar het geharrewar over wel of niet herindelen. Mensen zijn bang dat ze met hun gemeente hun gemeenschapsgevoel verliezen.''



Onnodig, zegt hij, puttend uit zijn eigen domineesverleden in het Gelderse Ellecom en De Steeg. ,,Twee totaal verschillende buurdorpen, met eigen cultuur, feesten en gebruiken. Ik ben in die tijd vier keer in het gemeentehuis geweest, twee keer om de geboorte van mijn kinderen aan te geven, voor een paspoort en voor mijn rijbewijs. Ik heb mij nooit gerealiseerd dat Ellecom en De Steeg gezamenlijk deel uitmaakten van een klont van dorpen, van een gemeente. De gemeente Rheden, geloof ik. Als het gaat om herindelen, moet het gevoel van gemeenschapszin in de dorpen overeind blijven.''

Quote Ik ben niet zo van herindelingen Jaap Smit, Commissaris van de koning

Hoe profiteert een kleine kern van herindeling?

,,Er wordt te vaak gedacht aan verlies. Voorzieningen kunnen verbeteren. Misschien niet om de hoek, maar wel in het naburige dorp. Kijk naar Goeree-Overflakkee, daar is na de herindeling nieuwe energie ontstaan. Dat eiland is bezig met de toekomst.''

Is ingrijpen wel nodig?

,,Ik kan zeggen 'weet je wat, zoek het maar uit'. Maar dan ontstaat er bijvoorbeeld verrommeling in het gebied, de gemeenten kachelen achteruit. Dan zit u hier over tien jaar tegenover mij om mij te vragen waarom ik niet heb ingegrepen. Vergeet niet: het zit in mijn wettelijke taakomschrijving toe te zien op het goed functioneren van het openbaar bestuur hier. Dus doe ik dat.''