SOR: omstreden verhuizing ouderen in Ommoord gaat door

De Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) zet het omstreden plan voor de gedwongen verhuizing van 19 huurders in Ommoord door. Volgens directeur-bestuurder Hassan Najja is het voorstel juridisch in orde en zal het bij de rechter stand houden.

Natuurlijk heeft hij alle begrip voor de woede van huurders van het luxe ouderencomplex Te Hoogerbrugge in Rotterdam-Ommoord. Zij kregen vorige maand te horen dat ze binnen een half jaar hun flat uit moeten, omdat verhuurder SOR de ruimte wil verhuren aan zorginstelling Aafje. Die gaat er een verpleegafdeling voor dementen beginnen. De verhuizingen moeten voor de zomer plaats vinden.

Quote Zoiets doe je nooit goed SOR-baas Najja ,,Uiteraard kan ik me goed voorstellen hoe mensen zich voelen’’, stelt Najja, ruim een jaar bestuurder bij de SOR. ,,Ik sprak een vrouw die was overdonderd door het plan. Jullie wisten dit al veel langer, zei ze. Dat klopt, het moment om het te vertellen is nu eenmaal lastig te kiezen. Zoiets doe je nooit goed.’’

Najja was er zelf bij op 1 december vorig jaar toen de corporatie de 19 betrokken huurders van de gedwongen verhuizing op de hoogte stelde. De directeur-bestuurder staat nog steeds achter het voorstel. ,,Wij moeten iets doen aan de leegstand, we staan immers ook onder verscherpt toezicht. Ik ben ervan overtuigd dat het plan juridisch klopt, daar hebben we het met onze advocaten over gehad.’’ De SOR denkt dan ook bij de kantonrechter een sterke zaak te hebben, mochten huurders aan stappen denken en wijzen op huurbescherming.

Verzet

Volgens Najja zijn er twee of drie bewoners die zich echt tegen de verhuisplannen binnen Te Hoogerbrugge verzetten. ,,Er was er een die zei: ik ga hier niet meer uit. Een ander sprak over het uitzicht dat ze niet kwijt wil. Mensen wonen hier al jaren, ik snap de weerstand, maar wij moeten ook vooruit blijven denken.’’

De SOR-bestuurder onderstreept dat er met grote aandacht wordt gewerkt om de verhuizing goed te laten verlopen. ,,De huren zijn niet opgezegd, de gesprekken lopen nog en we wachten op advies van de bewonerscommissie. Er is sociale begeleiding, in totaal zitten we met acht mensen op deze zaak.’’ Hij geeft aan dat de huurders binnen het complex in Ommoord kunnen verhuizen. Ze krijgen een vergoeding van 6000 euro. De huren in Te Hoogerbrugge lopen uiteen van 700 tot 1000 euro per maand.