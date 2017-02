Sparta-fans krijgen klappen van stewards in Amsterdam Arena

Volgens Peter van der Zwan van de supportersvereniging van Sparta greep de beveiliging in de Arena onverwachts hard in. ,,Na afloop een bizarre situatie die z'n weerga niet kent'', schrijft hij op Facebook. ,,Na twintig minuten te zijn vastgehouden in een doorgang in de Arena ontstond er wat tumult na provocerend gedrag van de stewards en beveiliging. Opeens kwam een extra leger van zo'n 15 beveiligers. Ze duwden en mepten iedereen die ze tegenkwamen.''



Van der Zwan zegt dat hij zelf bij de keel werd gegrepen en tegen een muur werd gezet. ,,Huilende vrouwen en kinderen die ook klappen kregen, werden niet ontzien. Ook onze stewards kregen klappen." Van der Zwan zegt dat ook andere clubs negatieve ervaringen met de stewards van Ajax hebben en dat ze zelfs door supporters van Ajax zijn gewaarschuwd voor de beveiligers.



Een woordvoerder van Ajax zegt tegen AT5 op de hoogte te zijn van een confrontatie. Hij stelt dat een steward van Sparta een steward van Ajax zou hebben geslagen. De Sparta-steward zou daarop zijn aangehouden en ook een supporter van Sparta zou in de boeien zijn geslagen. ,,Alles is gefilmd dus we zullen de beelden eerst goed moeten bekijken om vast te stellen wat er precies is gebeurd.''