Spartanen dromen stiekem al van avontuur in Europees voetbal

Schuin boven de ingang van café 't Kraantje aan de Schiedamseweg in Delfshaven staat een urn zonder de as van medewerker en fervent Sparta-aanhanger Johnny Kauffman. Een bal van de kampioenswedstrijd tegen Jong Ajax, vorig seizoen, ligt erbovenop.



"Dankzij Johnny zijn we kampioen geworden", vertelt Hans Schippers. "Zijn as hebben we tijdens de open dag van vorig seizoen stiekem op het veld uitgestrooid, want dat was zijn laatste wens."



Sparta-vriend in voor en tegenspoed Kok Stormezand was erbij: "De penaltystip was zichtbaar grijzer geworden. Vele strafschoppen van de tegenpartij vlogen dat jaar over of naast het doel. Daar zorgde Johnny voor."



In aanloop naar de bekerkraker tegen Vitesse zoeken de Sparta-supporters elkaar op in de kroeg. Onder het genot van een biertje blikken ze terug op de roemrijke historie van de Kasteelclub en kijken ze vooruit naar de halve finale tegen de Arnhemmers. Een prognose? Winst natuurlijk!