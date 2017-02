Spartastadion Het Kasteel gaat stroom leveren

Groen energiebedrijf Qurrent gaat nog dit jaar zonnepanelen leggen op het dak van het bijgebouw, later volgt de rest. ,,Tegelijkertijd gaan we proberen het stroomverbruik te verlagen, bijvoorbeeld door alle verouderde verlichting te vervangen door zuinige ledlampen'', zegt directeur Richard Klatten, wiens bedrijf sinds kort stroom levert aan de Kasteelclub.



Het jaarlijkse energieverbruik van Sparta ligt op 75.000 kilowattuur, ongeveer evenveel wat twintig huishoudens verbruiken. De bedoeling is dat 'zonnecentrale Sparta' tegen 2020 zo veel energie produceert, dat Qurrent aan supporters 'Spartastroom' kan gaan leveren.



Volgens Klatten was het Sparta die Qurrent benaderde voor een groen energiecontract. ,,We dachten meteen: daar moeten we meer mee. Het is een grappige combinatie: Sparta is 's lands oudste voetbalclub, wij zijn 's lands jongste energiebedrijf. Iedereen heeft bovendien sympathie voor de Kasteelclub.''



Hemelwater

Volgens een woordvoerder van de voetbalclub is de samenwerking met Qurrent onderdeel van een grotere verduurzamingsslag. ,,Ook zijn we bezig met een project om te bekijken of we hemelwater van het stadion kunnen hergebruiken en kunnen opslaan onder het parkeerterrein.'' Gevraagd naar de reden, zegt hij: ,,In de wijk Spangen, de wijk met bijvoorbeeld het minste groen, is duurzaam omgaan met energie en water belangrijk.''



De betaald voetbalclubs FC Volendam, FC Groningen en Ajax gingen de Kasteelclub voor met het plaatsen van zonnepanelen op de daken van hun stadion. De eerste twee clubs stelden hun aanhang ook in de gelegenheid een stukje zonnedak te kopen.