Speciale fiets van voormalig Postmen-gitarist gestolen

,,Mijn fiets stond gewoon op slot, voor de deur. Hij staat daar wel vaker", vertelt hij. ,,Ik was even de deur uit, toen ik 's middags thuis kwam, was hij verdwenen. Hij weegt een kilootje of dertig. Ik denk dat ze hem zó in een busje hebben geschoven. Jammer genoeg was het nét in het stukje van de straat waar geen camera's hangen."



Philipsen (32), de oud-gitarist van de band Postmen, heeft een herseninfarct gehad. Hij is gedeeltelijk verlamd. Lopen gaat moeilijk, maar ook gitaar spelen gaat niet meer. Hij speelt nu keyboard. Onlangs gaf hij op Lowlands lezingen voor de Hersenstichting.



Bureaucratie

Hij is bang dat hij nu maanden zonder fiets zit: hij huurde de fiets van de gemeente. ,,Ik heb aangifte gedaan en formulieren ingevuld. Ze gaan een nieuwe fiets voor me aanvragen, maar de bureaucratische molen gaat traag. Maanden niet kunnen fietsen, is niet alleen onhandig, het komt ook mijn gezondheid niet ten goede."



Philipsen heeft de fiets óók nodig om trainen voor zijn grote doel: de reis naar Santiago de Compostella die hij volgend jaar wil maken. ,,Voor de tocht zelf zou ik een andere fiets gesponsord krijgen, maar met deze was ik aan het trainen."



Veel mensen delen het plaatje van zijn fiets inmiddels op Facebook. ,,Natuurlijk hoop ik dat iemand mijn fiets terug vindt, maar meer nog hoop ik dat degene die hem mee heeft genomen gaat nadenken. En dat hij beseft wat hij iemand aandoet."