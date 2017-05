Aan het project wordt al hard gewerkt, zegt directeur sales en marketing Jan Willem van Bloois van KCI, dat op dit moment bouwt aan het grootste reuzenrad ter wereld: Dubai Eye, twee keer zo groot als de London Eye. Hij heeft ook hoge verwachtingen van de – nog een werktitel – Waterproof in Rotterdam-Zuid.



,,Dat wordt een spectaculair gezicht, als je die boot voorbij ziet scheuren’’, voorspelt hij. ,,Iedereen heeft er goed zicht op als dat vaartuig het water raakt. Dat zal een hoop spetters opleveren.’’



Van Bloois en Van der Most ontmoetten elkaar in Dubai waar de eerste ideeën voor deze attractie ontstonden. De opzet in grote lijnen: bij het restaurant kun je met zo’n 20 man tegelijk instappen in de reddingsboot, normaal gebruikt op cruiseschepen en tankers. Vanaf een hoogte van 8 meter gaat het dan langs een kabel naar beneden, om uiteindelijk in de haven te landen.



,,We zijn volop met de voorbereidingen bezig’’, legt hij uit. ,,Over een maand of drie moeten die zijn afgerond en kunnen we de spullen bestellen. Begin volgend jaar gaan we dan met de spullen richting Zuid. Ik denk dat we dan in de zomer van 2018 van start kunnen.’’