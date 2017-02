Speurneus Bumper oefent met sleutels en vuurwapen

,,Volg.'' Met dit commando spoort Bumpers baasje Stephan de schattige viervoeter aan met hem mee te lopen door een magazijn. De poltiepup volgt trouw elke beweging van zijn begeleider. ,,Goed zo, vent. Dat is knap.''



Vervolgens is in de video te zien hoe de speurneus in wording zich over de sleutelbos en het pistool van zijn baasje ontfermt. Als hij de oefeningen goed heeft afgerond, krijgt hij een zoete beloning. ,,Je bent weer een stapje verder, Bumper.''



Sociale media

De avonturen van Bumper worden meerdere keren per week door de politie gedeeld op sociale media. Zo ging hij eerder op pad met zijn vader Xantho en was hij te zien in een knisperende berg bladeren. Ook inspecteerde hij begin deze week alvast de Coolsingel.



De belevenissen van de hond worden gedeeld, omdat het uniek is een politiehond door de Rotterdamse politie wordt opgeleid. Normaal gesproken wordt dat gedaan bij de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV). Nu leidt hondeninstructeur Stephan hem zelf op.