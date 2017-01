Spido draait een topjaar en mikt op nieuw schip

De stijgende lijn bij deze populaire toeristische attractie zit er al jaren in: in 2015 werden er 55.000 boekingen méér geteld en vorig jaar kwamen er daar nog eens 45.000 bovenop. ,,Dus 100.000 tickets extra voor de rondvaarten alléén'', zegt directeur Leo Blok. De totale score komt daarmee op 569.000 passagiers in 2016.



Ook bij de zogenoemde events - zoals bedrijfsfeestjes en privé-cruises - zit de vaart er goed in. De omzet van dit deel van het Spido-bedrijf steeg stevig, van 500.000 euro in 2015 naar 750.000 euro in 2016. En ook de nieuwe loot aan de boom, de themacruises en dagtochten, zijn in trek.



Het feit dat de crisis achter de rug is én Rotterdam internationaal enorm scoort, legt de rondvaartonderneming bij de noordelijke oprit van de Erasmusbrug geen windeieren. De totale omzet steeg van 4,6 miljoen eind 2012 naar 6,2 miljoen euro nu. ,,We gaan in een paar jaar tijd zeker naar 7,5 miljoen, en met een nieuw schip naar de 10 miljoen.''