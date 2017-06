Spijkenisser met geamputeerd been helpt lotgenoten in Gambia

Beenlamp

Eerst nog even terug naar de beenlamp. Want zijn plan om zijn geamputeerde rechterbeen om te bouwen tot een stalamp leverde hem in 2014 nationale en zelfs internationale roem op.



,,Het was een mooie afleiding, zo kijk ik terug op de actie. Ik had zelfs CNN en BBC aan de telefoon, dat geloof je toch niet? Ik was tenminste met iets bezig - en ik geloofde er ook echt in. Ik wilde geen afscheid nemen van mijn been.''



Hij kreeg bijval van medisch specialisten en juristen, die hem steunden in zijn strijd om 'zelfbeschikking van zijn geamputeerde ledemaat'. Al was niet alle publiciteit hem even welgevallig. Zo werd hij uit het zorghotel gegooid omdat hij medewerkster in haar achterste zou hebben geknepen.



Ook kreeg hij hoon toen hij zijn opmerkelijke creatie online te koop had aangeboden voor 100.000 euro. ,,Ja, wat de gek er voor geeft. En ik stond in mijn recht. Al was dat nooit serieus bedoeld'', aldus Bonten.