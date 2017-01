Spijkenisser twee keer in korte tijd aangehouden voor huisvredebreuk

De man werd gistermiddag aangehouden nadat hij een woning in het Brabantse Zevenbergen was binnengedrongen. Rond 16.10 uur kreeg de politie een melding van een man die in een woning zwaar onder invloed zou zijn van drank en drugs. De bewoners voelden zich bedreigd door de man.

De man schold de agent uit toen ze hem sommeerden om de woning te verlaten. Hij is vervolgens aangehouden voor huisvredebreuk. Na verhoor is hij met een proces-verbaal op zak weer in vrijheid gesteld.

Wéér aangehouden

Later op de avond, rond middernacht, kwam er een melding dat de man wederom was binnengedrongen in de woning waar hij eerder was aangehouden. Daarbij zou ook een ruit zijn vernield. In de woning troffen de agenten de man op zolder aan. Hij is aangehouden voor vernieling en huisvredebreuk. De man is ingesloten. Op het moment van het tweede incident waren de bewoners niet thuis.