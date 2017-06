Spookrijder aangehouden op Botlekweg

Column Vaderdag

8:49 Als kind heb ik mijn vader nooit écht gekend. Een gesloten man, die bijna nooit thuis was. Wanneer wij, de kinderen sliepen, stapte hij 's ochtends vroeg op de fiets naar Verolme, waar hij werkte als lasser. Hij kwam thuis om te eten, deed een dutje en vertrok weer naar de scheepswerf. Ook in de nacht en in het weekend ging hij door. Als hij niet werkte, zat hij in de kroeg. Ik begreep dat nooit. Waarom wilde mijn vader niet thuis bij ons zijn?