Spoortunnel Barendrecht opnieuw vol schuim

Er was sprake van vals alarm, zei een woordvoerder van ProRail. De installatie in de tunnel staat erg gevoelig afgesteld omwille van de veiligheid. ,,Die hebben we hoog in het vaandel staan. Er wordt steeds gekeken om het beter te doen en ook nu gaan we goed kijken naar de aanleiding.''



Met machines is de tunnel schuimvrij gemaakt. Voor treinreizigers zijn omreisroutes opgesteld en zijn bussen ingezet. ,,We gaan opnieuw de apparatuur en de instellingen bekijken. In de tunnel is kennelijk iets gebeurd en we zijn nog aan het onderzoeken wat precies.''