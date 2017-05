Sportclubs besparen op energie

Door over te stappen op ledverlichting hoopt hockeyclub Rotterdam fiks op de energierekening te besparen. De vereniging met 2.500 leden en zeven speelvelden met kunstlicht stapt na de zomer in één keer over. De club spreekt van een unieke operatie.



,,We vervangen onder meer de armaturen van alle lichtmasten van alle velden en de parkeerplaats. En in het clubhuis worden op 350 plekken 'nieuwe peertjes' ingedraaid'', laat Alexander Bakker van HC Rotterdam weten. Het zou de club, die dit weekeinde strijdt om de landstitel bij de heren, een forse besparing kunnen opleveren. Het huidige verbruik is 330.000 kWh per jaar, na de installatie van led moet dat dalen naar circa 150.000 kWh per jaar. De 'winst' die de hockeyers hopen te boeken, is te vergelijken met het jaarlijkse verbruik van 40 huishoudens.



De gemeente Rotterdam ondersteunt de aanpak met een subsidie van 50.000 euro. Het rijk kwam met ruim een ton over de brug. Ook Rotterdam Sportsupport, de Rotterdamse stichting Scoren met Energie en het bedrijf Sportverlichting.com doen mee.