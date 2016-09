Sporten in lege loods of op braakliggend terrein

In een lege loods zou bijvoorbeeld een parcours voor freerunners kunnen komen, zo ziet wethouder Adriaan Visser (sport, D66) voor zich. ,,Of je tekent een paar lijnen op de grond en kunt zaalvoetballen. Het is nu nog te moeilijk om hiermee te experimenteren, maar we gaan dit makkelijker maken. Door bijvoorbeeld te helpen met afspraken maken met eigenaren.''



De tijdelijke plekken zouden juist jongeren moeten trekken. Uit de cijfers blijkt dat Rotterdammers vaker sporten (van 59 naar 62 procent) maar dit is nog altijd minder dan de rest van Nederland. En waar kinderen onder de 12 jaar het vaakst bewegen, haken ze in de puberteit af. Daarom wil de gemeente meer inspelen op de wensen van jongeren op de middelbare school. ,,Die willen niet meer op een vast tijdstip op de fiets naar een club. Zij willen op hun eigen moment, als het hen uitkomt, sporten.''



'Ongeorganiseerd'

Niet alleen jongeren, maar ook in andere leeftijdsgroepen ziet de gemeente meer sporters die geen lid zijn van een club. De 'ongeorganiseerde' hardlopers, wandelaars en fietsers kiezen hun eigen weg door de stad. ,,Wij kunnen laten zien wat mooie routes zijn'', zegt Visser, die graag wil dat meer Rotterdammers 'meedoen'. Ook door in te springen op de populariteit van urban sports, zoals BMX, freerunning en bootcamp.



Nu zijn er al parken en pleinen ingericht voor deze groep, maar die zijn lang niet altijd bekend. ,,Ook zulke informatie moet in een app komen, net als alle informatie over sportclubs in de stad die nu al in die app staan.'' Ook de nieuwe website rotterdamsport.nl moet hierbij een rol spelen.