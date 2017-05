Sprookjes bestaan voor studente Erasmus MC

Passie

Met een lach van oor tot oor neemt Pahladsingh de felicitaties en een grote bos bloemen in ontvangst. ,,Superleuk om zo verrast te worden. Ik moet het even verwerken hoor.'' Schrijven is een passie voor de arts in opleiding. ,,Ik vind schrijven zo leuk om te doen, dan is het mooi dat je werk gewaardeerd wordt. Het is ook wel een opluchting dat ik er dus niet slecht in ben ofzo.'' Haar sprookje, dat ze tussen de tentamens door op papier zette, gaat over Vadertje Tijd en het land der IJdeltuiten. ,,Het moest een modern sprookje zijn. Zo kwam ik op het onderwerp ijdelheid. Het is erg van nu om geobsedeerd te zijn door je uiterlijk.''