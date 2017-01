Staatssecretaris Dekker bezoekt 'excellente scholen' in Rotterdam

Staatssecretaris Sander Dekker reikt op twee Rotterdamse scholen het predicaat uit. Hij doet dat samen met wethouder Hugo de Jonge. De twee scholen worden op feestelijke wijze in het zonnetje gezet, omdat ze uitblinken. De lijst met excellente scholen wordt om 12.00 uur bekend gemaakt.



,,In Rotterdam dagen we scholen uit om de lat hoog te leggen voor het beste onderwijs voor alle kinderen in onze stad'', aldus wethouder De Jonge. ,,Een school die zich Excellent mag noemen, brengt dat in de praktijk en is een voorbeeld en inspiratie voor andere scholen.''



Het Comenius College in Rotterdam is één van de scholen die vandaag het predicaat 'Excellent' krijgt uitgereikt. Rector Joany Krijt laat op sociale media weten dat ze 'trots' is op het predicaat. De school kreeg vandaag bezoek van staatssecretaris Dekker en wethouder De Jonge. ,,Wat een feest vandaag!''