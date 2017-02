Rotterdam wacht gespannen op terugplaatsen van 'het val'

En als er iemand is die reikhalzend uitkijkt naar de dag van morgen, dan is dat wel Hef-fanaat en oud-machinist op de binnenvaart Henk de Graaf (78). Al als kind was deze geboren en getogen zuiderling verknocht aan de monumentale oeverovergang, die rammelde en denderde als hij er in de trein naar de stad overheen reed. Deze soundtrack van De Hef zit in zijn geheugen gegrift.



Niet vreemd dus dat hij de hele opknapbeurt van deze reus over de Koningshaven op de voet heeft gevolgd. En vrijwel alles heeft hij gefilmd. ,,Vanaf het prille begin'', vertelt De Graaff. ,,Toen het val eruit werd getild, ben ik als een speer naar de Merwehaven gegaan, om daar opnames te maken. En daarna heb ik gefilmd in de heftorens zelf. Helm op, schoenen met stalen neuzen aan en hopsakee, naar boven. Het was wel klauteren en kruipen tussen de steigers door, maar het is me uiteindelijk gelukt.''



De Rotterdammer barst inmiddels van het materiaal. Drie kwartier aan langere en kortere stukjes film, waarvan hij een dvd'tje gaat maken. ,,Ik zet er een mooi muziekje onder, en vertel erbij wat er allemaal te zien is. Dat zijn unieke beelden.''



Compleet

Nog één nachtje slapen, en dan is hij niet meer te houden. En zal zijn cameraatje weer overuren draaien. Dan is De Hef, zijn Hef, weer compleet en is de monumentale constructie klaar voor de komende tientallen jaren. ,,Om zeven uur ben ik er al, en ga ik het allemaal meemaken. Hoe ik me voel als het werk is gedaan? Dan ben ik een gelukkig mens!''