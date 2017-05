'Stad doet te weinig voor gezin'

Meer bouwen

Vooral de bouwproductie moet fors omhoog, stelt het CDA. Dat is een tik op de vingers van wethouder Ronald Schneider (bouwen, Leefbaar). ,,Rotterdam telt te weinig gezinswoningen met een tuin. Uit ons onderzoek blijkt dat twee op de drie jonge ouders om die reden al eens hebben overwogen om de stad te verlaten. Dat is een zorgwekkend cijfer. Ik zal Schneider de komende tijd bovenop de huid zitten; in het middensegment moet echt meer worden gebouwd.''



Knieriem dringt daarnaast aan op meer veilige en schone speelplekken in de stad. Uit het onderzoek blijkt dat ruim één op de drie ouders zijn of haar kind niet buiten laat spelen. Het risico om in aanraking te komen met drugs is te groot, zegt het raadslid. ,,Asociaal gedrag is daarnaast een grote zorg en ergernis. Dan hebben we het onder meer over scooters die over speelplekken heen scheuren.''