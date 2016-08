Stad knoopt singels aan elkaar op Proveniersplein

Voor menigeen zal het als een verrassing klinken dat Rotterdam Centraal nog steeds niet helemaal af is. Tuurlijk, koning Willem-Alexander verrichtte ruim twee jaar geleden de opening van het complex, dat alom schittert en blinkt. Maar de noordelijke entree van CS ligt er nog steeds wat verlept bij.



"Eigenlijk wordt de klus die we in dit gebied gaan klaren het slot van het grote stationskarwei'', zegt projectmanager Sebastiaan van de Ven. Maandag start de 10 miljoen euro kostende metamorfose van dit stuk Noord, met als meest in het oog springend onderdeel het weggraven van 1.600 kubieke meter grond, om zo een verbinding te maken tussen de Provenierssingel en de Spoorsingel. Inclusief de bouw van twee kersverse bruggetjes, wat de nu vooral stenen omgeving meteen een veel natuurlijk karakter geeft.



"Het eindplaatje is schitterend, maar voordat het zover is moet er heel wat gebeuren'', legt hij uit. "Eerst moeten er kabels en leidingen worden omgelegd. Dan plaatsen we de bruggen, zodat het verkeer doorgang kan houden. En pas daarna komen de graafmachines, om de koppeling tussen de singels te maken.''