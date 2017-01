Stadhuis vreest rancune uit Zuid

Norbert Swaneveld, de afgezette voorzitter van de gebiedscommissie IJsselmonde, zint op revanche. Al is dat uit naam van de partij, die hem naar zijn smaak heeft laten struikelen: Leefbaar. Mede onder druk van Rotterdamse grootste coalitiepartij moest 'Swaan' afgelopen najaar immers een stap terug doen, nadat talloze verzoeningspogingen binnen de versplinterde wijkadviesraad op niets waren uitgelopen. Een zoenoffer dus, zij het eentje dat niet van risico's ontbloot is. Swanevelds naam prijkt per slot van rekening bovenaan de reservelijst bij Leefbaar. Met andere woorden: zodra een van de zittende raadsleden om wat voor reden dan ook opstapt, dan valt die zetel automatisch toe aan de nummer vijftien op de Leefbaar-kandidatenlijst voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen (2014). En ja, dat is hij: de in opspraak geraakte 'dissident' uit IJsselmonde. Voorkeursstemmen Of Swaneveld als een feniks uit de as herrijst, hangt af van de vraag of Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf op 15 maart een Kamerzetel weet te bemachtigen namens de rechts-liberale nieuwkomer VoorNederland. Kansloos is ze niet, ondanks haar vierde plaats. De ervaring leert dat de hoogst genoteerde vrouw op een lijst vrijwel altijd op een karrenvracht aan voorkeursstemmen kan rekenen. Bovendien: als iemand de laatste maanden hard aan haar pr heeft gewerkt, dan is het Hoogwerf wel. Nagenoeg wekelijks schuift de integratiewoordvoerder van Leefbaar aan bij een landelijk discussieprogramma (radio en tv) om haar ongezouten mening te ventileren over de gevaren van het moslimfundamentalisme en 'het falende multi-cultibeleid'. Hoogwerf is, kortom, meer en meer 'een bekend gezicht' geworden. Ook voor zwevende kiezers.

Mocht Hoogwerf slagen in haar electorale missie, dan is een dubbelrol (Kamerlid én gemeenteraadslid) uitgesloten. Dat heeft zij reeds met fractievoorzitter Ronald Buijt besproken. ,,Dat is niet te combineren'', zegt de laatste. ,,In zowel Den Haag als Rotterdam zijn de stemmingen op donderdag.''



Vertrek

En voor Leefbaar telt elke stem, gelet op het feit dat de coalitie met D66 en CDA op de kleinst denkbare meerderheid leunt: 23 om 22 stemmen. Het is om die reden dan ook dat een vertrek van Hoogwerf en daarmee de entree van Swaneveld wordt gevreesd. ,,Gaat hij straks uit pure rancune meestemmen met de oppositie?'' Een enkeling durfde die vraag, veelzeggend genoeg, de voorbije weken al hardop te stellen.



Aanvankelijk beschikte Swaneveld over twee troefkaarten. Maar de eerste en meest voor de hand liggende kans ging onlangs in rook op toen Michel van Elck tot veler verbazing aankondigde dat hij zijn vrijage met de PVV eenzijdig had beëindigd. Persoonlijke redenen lagen aan dat besluit ten grondslag, verklaarde Leefbaars onderkoelde woordvoerder zorg en asiel tegenover deze krant.



Die mededeling kwam vooral voor D66 als een aangename verrassing. In een onderonsje met zijn collega Buijt had fractievoorzitter Samuel Schampers al bedongen dat Van Elck linea recta de Rotterdamse raad zou verlaten als hij op 15 maart namens de PVV was verkozen in de Tweede Kamer. De sociaal-liberalen willen 'onder geen beding geassocieerd worden met het rabiate geluid van Geert Wilders en de zijnen'.



Norbert Swaneveld wacht intussen geduldig af. Komende zondag luidt Leefbaar het jaar 2017 feestelijk in met een nieuwjaarsborrel. Of hij van de partij is? ,,Ik ben mijn huis momenteel aan het verbouwen. Dat is veel werk en dat vind ik belangrijker dan een nieuwjaarsborrel.''